Пекин, , 05:53 — REGNUM Крупнейший в истории Китая штраф в размере, который превысит $975 млн, потребуют выплатить от корпорации Alibaba власти КНР. Об это 11 марта написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Указанную сумму в 2015 году властям страны за «недобросовестную конкуренцию» заплатила американская компания Qualcomm. Антимонопольное расследование деятельности Alibaba в 2020 году было начато Главным государственным управлением Китая по контролю и регулированию рынков.

При этом руководство компании выразило готовность к активному сотрудничеству с регулятором и пообещала сохранять темпы работы. Также от Alibaba должны потребовать прекратить политику «выбирай одно из двух», которая заключается в предложении клиентам одной о двух доминирующих платформ — Taobao и Tmall.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря основатель Alibaba Джек Ма потерял за день более чем $3,5 млрд из-за обвала акций компании на фоне сообщений об антимонопольном расследовании в отношении нее.

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