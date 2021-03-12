Петропавловск-Камчатский, , 05:53 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

«Ночью 12 марта 2021 года в акватории Берингова моря зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие магнитудой 4,7», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 87 километрах к северу от поселка Усть-Камчатск. Его очаг находился на глубине 33 километра. Жители Камчатского края подземных толчков не ощутили, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясения магнитудой 5,8 произошло у берегов Фиджи. Сведений о пострадавших или повреждениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.