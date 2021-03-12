Москва, , 05:50 — REGNUM Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась с 73,3 года до 71,1 года, говорится в правительственных документах, полученных РБК.

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Отмечается, что данные — предварительные, они подготовлены для проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года.

Снижение показателя произошло впервые с 2003 года. Основная причина — эпидемия коронавируса. Эксперты прогнозируют, что вернуться к уровню 2019 года (то есть, когда ожидаемая продолжительность жизни составит 73,3 года) Россия сможет к 2024 году.

Напомним, показатель стал одним из ключевых, на который опирались в России при повышении пенсионного возраста. В 2020 году Минздрав России сообщал, что ожидаемая продолжительность жизни достигла своего максимума.

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