Новосибирск, , 05:46 — REGNUM Ситуация, когда бродячая собака напала на проходившую мимо семилетнюю девочку, вопиющая и не должна больше повториться. Такое мнение высказала депутат горсовета Новосибирска Екатерина Митряшина («Единая Россия»).

«Лично моё мнение — бездомных агрессивных собак нужно усыплять, — заявила депутат. — В городе бродячими собаками занимается специальный центр по проблемам домашних животных, где их стерилизуют, но потом опять выпускают. Считаю, что так делать нельзя, недопустимо, чтобы они гуляли по улицам. Ведь бездомные собаки собираются в стаи и неадекватно реагируют на людей. Особенно опасно для детей, которые в страхе убегают при виде собак, усугубляя ситуацию. Единственный способ управлять ситуацией — усыплять агрессивных собак, либо их куда-то помещать и содержать, но к сожалению, таких возможностей у города нет».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирское управление СКР начало доследственную проверку по сообщению в социальных сетях о нападении бродячей собаки на ребёнка.

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