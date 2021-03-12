Владивосток, , 05:48 — REGNUM Строительство рыбного агрологистического комплекса запланировали на полуострове Назимова в Приморье. Здесь будут установлены мощные холодильники для аукционной торговли ценными морепродуктами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Ввод нового комплекса в эксплуатацию запланирован на начало 2022 года.

Проект предусматривает строительство холодильного склада на 25 тысяч тонн, специализированного порта с общим грузооборотом почти 360 тысяч тонн в год и крупнейшие в Азиатско-Тихоокеанском регионе аукционные торги ценными морепродуктами.

Росрыболовство подготовило новую концепцию Дальневосточного рыбоперерабатывающего кластера, в который входят четыре дивизиона: Приморье, Сахалин, Курильский и Камчатский.

Проект реализует ООО «Евразийский рыбный центр» совместно с Фондом специализированных программ поддержки, развития и стимулирования Управления делами президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое поднятие уровня начальной цены на предмет аукционов в рыболовной отрасли оправдано «реанимированием» рыболовецкого флота.