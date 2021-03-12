Пекин, , 05:44 — REGNUM Авиационная промышленная корпорация Китая (AVIC) разрабатывает дирижабль для удовлетворения потенциального спроса со стороны туристов, сообщает инсайдер проекта, передает 11 март газета China Daily.

Старший конструктор Научно-исследовательского института специальных самолетов, дочерней компании AVIC в Цзинмэне провинции Хубэй, которая проектирует дирижабли и другие типы специальных самолетов, Чжан Цзиньхуа сказал, что инженеры завершают проектные работы для дирижабля AS700 и ожидают, что его первый полет состоится во второй половине этого года.

Исследования и разработки дирижабля начались в августе 2018 года с целью удовлетворения туристического спроса на обзорные воздушные туры, сказал он, добавив, что проект также является результатом благоприятной политики правительства для бизнеса в сфере авиации общего назначения и туризма на низких высотах.

Приводимый в движение поршневыми двигателями, дирижабль сможет перевозить одного пилота и девять туристов и будет способен пролететь 700 километров, оставаясь в воздухе в течение 10 часов.

Помимо осмотра достопримечательностей, AS700 также будет пригоден для широкого спектра операций, таких как разведка полезных ископаемых, морское наблюдение, грузовые перевозки и аварийно-спасательные работы, сказал Чжан. Руководители проекта подсчитали, что для удовлетворения рыночного спроса в ближайшее десятилетие потребуется до 100 таких судов.

Внутри аппарата будет достаточно места, что позволит разместить в нем кухню и туалет. Он также может быть оснащен высококлассной техникой. Чжан сделал это заявление в кулуарах четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, которая завершилась в Пекине 11 марта. Он является депутатом высшего законодательного органа страны.

С середины 1980-х годов институт Чжана разработал ряд пилотируемых и беспилотных дирижаблей. Однако почти все они были лишь небольшими моделями, используемыми для перевозки научного оборудования для проведения экспериментов или демонстрации технологий, но не для туризма.

Помимо AVIC, другой государственный оборонный подрядчик Китая, Китайская авиатехническая научно-техническая корпорация, также инвестирует в дирижабли и уже разработал несколько прототипов. Ни один из них не вышел на туристический рынок.