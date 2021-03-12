Новосибирск, , 05:37 — REGNUM В Новосибирске на неделе со 2 по 9 марта 2021 года выросли потребительские цены на автомобильный бензин всех марок и дизельное топливо — на 0,1%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 42,60 до 43,70 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 45,55 до 46,90, марки АИ-98 — от 51,00 до 54,50, дизельное топливо — от 50,45 до 53,05 рубля за 1 литр», — уточняет региональный орган статистики.

Для сравнения, на соответствующей неделе предыдущего 2020 годацены на бензин марки АИ-92 выросли на 0,4%, на остальные виды топлива цены оставались без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, на неделе с 23 февраля по 1 марта в Новосибирске также наблюдалось повышение потребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 — на 0,2%.

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