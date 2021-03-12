Владивосток, , 05:42 — REGNUM Во Владивостоке в центре «Мой бизнес» вновь открылся коворкинг для начинающих предпринимателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Начинающие бизнесмены смогут на срок от месяца до года закрепить за собой одно из 20 рабочих мест, оборудованных всем необходимым — столами, компьютерами, оргтехникой и зонами для переговоров.

Коворкинг уже открывали в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса его пришлось законсервировать. Здесь можно не просто зарегистрировать своё дело и получить консультации специалистов, но и на льготных условиях арендовать рабочее место.

«Цель создания такой площадки на базе центра «Мой бизнес» — не только предоставить рабочее место начинающему предпринимателю, но и организовать среди предпринимателей бизнес-сообщество, участники которого смогут обмениваться опытом и устанавливать полезные связи, найти бизнес-партнеров или единомышленников, получить юридическое или бухгалтерское сопровождение, поучаствовать в обучающих семинарах», — пояснили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, житель тюменского села Луговое получил государственную финансовую поддержку на развитие своего проекта — коворкинга для самозанятых.