Пекин, , 05:34 — REGNUM Китай обладает непоколебимой решимостью в реализации принципа «одна страна, две системы» и противостоянии иностранному вмешательству во внутренние дела Китая, заявил представитель Министерства иностранных дел КНР в связи с принятым 11 марта решением по Гонконгу сообщает газета China Daily.

Решение о совершенствовании избирательной системы Специального административного района Гонконг (САРГ), принятое на четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, является важным шагом к обеспечению и совершенствованию принципа «одна страна, две системы», стабильности и безопасности в регионе, заявил пресс-секретарь МИД КНР.

Это решение обеспечит более сильную институциональную гарантию для полной реализации принципа «патриоты управляют Гонконгом», добавил он, отметив, что этот шаг позволит лучше обеспечивать общие и фундаментальные интересы гонконгского общества, способствовать постоянному прогрессу демократической системы Гонконга и устойчивости практики «одна страна, две системы».

Успешная реализация указанных принципов в Гонконге, как и его долгосрочное процветание и стабильность, служат как интересам Китая, так и общим интересам международного сообщества, заявил пресс-секретарь.