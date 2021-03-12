Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Президент США Джо Байден выступил с обращением к гражданам, в котором объявил, что вакцина от коронавируса будет доступна всему взрослому населению страны к 1 мая текущего года. Его выступление транслировалось по национальным каналам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

По словам американского лидера, США смогут «приблизиться к нормальной жизни», которая была до пандемии, к 4 июля, Дню независимости страны.

«Если мы сделаем это вместе, то есть хороший шанс на то, что к 4 июля вы с вашей семьей и друзьями сможете собраться в вашем районе или на заднем дворе, устроить пикник или барбекю и отпраздновать День независимости», — сказал он.

Байден добавил, что за первые 60 дней в США будет сделано 100 млн уколов препарата от COVID-19, то есть страна опережает запланированные темпы вакцинации.

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Напомним, сегодня доступ к вакцине против COVID-19 имеют только определенные категории граждан США, относящихся к группам риска, определенным возрастным и социальным группам.

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