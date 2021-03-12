Гонконг, Китай, , 05:28 — REGNUM В Гонконге стартовала кампания по сбору подписей в поддержку решения Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) об улучшении избирательной системы Специального административного района (САР) Гонконг, сообщает 12 марта газета China Daily.

Это решение было принято подавляющим большинством голосов на четвертой сессии ВСНП 13-го созыва, высшего законодательного органа Китая 11 марта.

Там Ю Чун, который выступает организатором кампании, заявил в Пекине, что это решение поможет обеспечить долгосрочное процветание и стабильность Гонконга, а также призвал людей активно участвовать в кампании. Там также является членом Постоянного комитета ВСНП.

В рамках кампании будет проведен ряд мероприятий, в том числе волонтеры объясняют важность улучшения избирательной системы Гонконга на улицах.

Председатель Китайской генеральной торговой палаты Гонконга Юэнь Мо призвал к созданию мирной и стабильной деловой среды для привлечения внешних инвестиций и улучшения социально-экономического развития.

Председатель Гонконгской федерации работников образования Вонг Кам-Люн надеется, что гонконгские школы также смогут восстановить мир и стабильность и вырастить больше талантов, которые любят и Китай, и Гонконг.