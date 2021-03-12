Посёлок Шерегеш, Кемеровская область, , 05:27 — REGNUM Горную Шорию с начала зимнего сезона посетили уже около 1,5 миллионов туристов. Это на 424 тысячи посещений больше прошлогоднего показателя, сообщает региональное правительство.

По данным 10 марта, только на горнолыжном курорте «Шерегеш» зафиксировано 1,4 миллиона посещений, в 2020 году на эту дату их было чуть более 1 миллиона.

«Впервые в истории в этом году «Шерегеш» перешагнёт показатель в 1,5 миллиона гостей за сезон. Более того, вполне можно строить амбициозные планы: до конца апреля почти все номера и гостевые дома на курорте заняты, то есть мы уверенно идём к показателю в два миллиона посещений, — прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — В «Шерегеш» приезжают жители всех регионов России — от Калининграда до Камчатки, от Архангельска до Сочи. Уверен, после восстановления авиасообщения с другими странами мы вновь, как и раньше, будем принимать зарубежных гостей».

Напомним, в программе социально-экономического развития региона до 2024 года, утверждённой премьер-министром России Михаилом Мишустиным, на развитие комплекса «Шерегеш» заложено более 2,5 млрд рублей.