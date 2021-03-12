Сантьяго, , 05:23 — REGNUM Карантин ввозится в столичном регионе Чили Сантьяго из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

По его данным, под полный карантин попадут 14 муниципалитетов с 13 марта. Также в стране запретят публичные собрания, работу спортзалов, казино. Кроме того, в Чили введут ночной комендантский час. По словам главы чилийского минздрава Паула Дазы, ужесточение ограничений связано с ростом заболеваемости COVID-19 в стране.

По последним данным, в Чили с начала пандемии подтвердили 873 515 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 скончались 21 362 человека. Рост заболеваемости в Чили связывают с окончанием летних каникул и началом учебного года в школах.