Москва, , 05:30 — REGNUM В пятницу, 12 марта, в Москве будет переменная облачность, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — −7… −5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 13 марта в Москве облачно, небольшой снег, местами умеренный, метель, гололедица. Температура воздуха — −8… −6 °C.

Скорость южного ветра 5−12 м/с, на порывах до 17 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −9… −4 °C днём и −11… −6 °C ночью.

В субботу, 13 марта, днём в столице ожидается −1… +1 °C, облачно, снег, метель, гололедица, порывистый ветер до 17 м/с. По области −4… +1 °C. Ночью в регионе ожидается −5… −0 °C, небольшие осадки.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с резким потеплением после аномальных мартовских морозов в Петербурге в ближайшее время вновь ожидаются снегопады.

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