Анадырь, , 05:40 — REGNUM На Чукотке на фоне пандемии коронавируса дополнительно снизили процентные ставки в микрокредитной компании с 7−10% до 4,25% годовых. Кроме того, по поручению губернатора Романа Копина, для пострадавших отраслей действует спецпредложение «антикризис» с рекордно низкой ставкой в 1% годовых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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В число пострадавших входят отрасли: физкультура и спорт, туризм, медицина, образование, общепит. Сумма выданных микрозаймов в общем составила более 39 млн. рублей.

Всего предоставили 70 льготных микрозаймов 51 предпринимателю. Максимальный заём для бизнеса — 5 млн рублей на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, экспертная комиссия Алтайского фонда микрозаймов на очередном заседании одобрила заявки предпринимателей на сумму 15 млн 525 тыс. рублей.