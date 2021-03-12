Фримонт, США, , 05:17 — REGNUM Строящееся здание на территории предприятия по производству электромобилей Tesla в американском штате Калифорния охватил пожар. Об этом 11 марта передает телеканал Fox News.

Речь идет о заводе в городе Фримонт. На место инцидента прибыли несколько пожарных расчетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта произошел пожар на заводе имени В. А. Дегтярева в городе Коврове Владимирской области.

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