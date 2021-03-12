Южно-Сахалинск, , 05:13 — REGNUM На Сахалине после массового отравления в детском саду №8 Шахтерска возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Семь несовершеннолетних детей были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Ещё двое воспитанников лечатся дома.

Следствие полагает, что работниками дошкольного учреждения были нарушены санитарно-эпидемиологические правила, что повлекло массовое заболевание детей.

«В целях установления всех обстоятельств произошедшего, всестороннего, полного и объективного расследования, по данному факту возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, после госпитализации семи воспитанников детского сада №8 в Шахтёрске в Углегорский район выехала комиссия минздрава Сахалина, которая на месте провела проверку.