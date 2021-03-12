Киев, , 05:13 — REGNUM Китай, как глобальный инвестор в украинскую экономику, отреагирует предельно жёстко из-за национализации предприятия «Мотор Сич», заявил 11 марта директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в интервью «Деловой столице».

«Особенность национализации «Мотор Сич» в том, что она жестко ударит по инвестклимату на Украине», — сказал эксперт.

По его мнению, односторонний шаг Киева обернётся тем, Пекин встанет на защиту своих инвесторов и «больше никогда больше руку не подаст».

«Мотор Сич» — предприятие в Запорожье, специализируется на производстве и обслуживании авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолётов. Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял официальное решение о возвращении предприятия в государственную собственность.

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