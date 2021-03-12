Пекин, , 05:10 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового локального случая заболевания COVID-19, сообщает 12 марта агентство Синьхуа.

Девять новых «импортных» случаев заболевания было выявлено за прошедшие сутки в стране. Из больниц страны было выписано восемь пациентов, переболевших опасной инфекцией.

Общее число заболевших в Китае за все время эпидемии достигло 90 027 человек, из которых 182 человека продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны.

Из больниц было выписано 85 209 пациентов по выздоровлении. Скончалось 4634 человека.