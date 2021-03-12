Богота, , 05:14 — REGNUM В столице Колумбии Боготе совершил аварийную посадку грузовой самолёт Airbus A300 компании Transcarga, потерявший при взлёте часть одного из своих двигателей. Об этом Управление гражданской авиации Колумбии 11 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Инцидент произошёл во время вылета грузового Airbus A300 из столичного аэропорта и вынудил экипаж прервать взлёт и вернуться в аэропорт. В настоящее время авиационное ведомство начало расследование причин, «которые привели к потере части левого двигателя самолёта Airbus A300».

Предполагается, что при взлёте лайнер задел один из маяков аэропорта левым двигателем, что привело к его разрушению. Оторвавшаяся от двигателя часть упала в близлежащем районе столицы не причинив вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, при крушении вертолета в канадской провинции Британская Колумбия на западе страны пострадали два человека.

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