Брюссель, , 05:05 — REGNUM Новые санкции против граждан России, Китая, КНДР и других стран введет ЕС из-за якобы их причастности к нарушению прав человека. Об этом 11 марта сообщает издание EUObserver со ссылкой на дипломатические источники.

По сведениям журналистов, о новых ограничениях предварительно договорились послы государств Евросоюза. Для российских граждан санкции будут связаны с Крымом.

Помимо указанных стран, под санкции попадут также подданные Эритреи, Ливии и Южного Судана. Ограничения будут связаны с запретом на въезд в ЕС и приостановкой операций с активами в Еврозоне.

Решение по поводу утверждения новых санкций должно быть рассмотрено 22 марта на заседании глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта послы 27 стран ЕС приняли решение продлить до 15 сентября 2021 года действия персональных санкций против РФ по Украине.

В этот же день американский президент Джо Байден продлил на еще год антироссийские санкции США, принятые в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией.

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