Пекин, , 05:03 — REGNUM Китайская комедия «Привет, мама» лидирует в китайском кинопрокате уже 25 дней подряд, сообщает 12 марта агентство Синьхуа.

Фильм собрал, согласно Китайской сети киноданных, 12 млн юаней (около $1,85 млн) за прошедшие сутки. Фильм рассказывает трогательную историю молодой женщины, лишившейся в результате ДТП своей матери.

Каким-то чудесным образом она попадает в 1981 год, где заново знакомится со своей матерью, с которой заводит дружбу. Фильм собрал в общей сложности 5,17 млрд юаней за все время проката, став вторым по сборам китайским фильмом.

На втором месте по сборам за прошедшие сутки расположилась комедийная драма «Конец игры», собравшая 8,35 млн юаней. «Детектив из Чайнатауна-3» занял третье место по сборам, собрав 4,89 млн юаней.