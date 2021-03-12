Владивосток, , 05:04 — REGNUM В мэрии Владивостока рассказали о стоимости установки дорожного знака во дворе многоэтажного жилого дома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Стоимость одной конструкции вместе с монтажом не может превышает 15 тыс. рублей. Согласование дорожного знака с городской администрацией и ГИБДД проходит полностью бесплатно.

Управляющие компании уже могут проводить собрания с жильцами и далее взаимодействовать с мэрией по вопросам установки дорожных знаков во дворе. Это могут быть знаки, регулирующие направление проезда и парковку, а также табличка «Работает эвакуатор».

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии Владивостока провели совещание по факту гибели двоих детей при пожаре 2 марта в многоэтажном доме. По итогам совещания принято решение о предоставлении жителям возможности установления дорожных знаков во дворах.