Южно-Сахалинск, , 04:56 — REGNUM В Южно-Сахалинске началась доследственная проверка по факту пожара на крыше жилого дома №43 по улице Сахалинской, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за пожарную безопасность в многоквартирном доме, а также приняты меры профилактического характера», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 11 марта в Южно-Сахалинске начался пожар на крыше четырёхэтажного дома №43 по улице Сахалинской. Пожарные эвакуировали 56 жильцов. Пострадавших нет.