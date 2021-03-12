Вашингтон, , 04:54 — REGNUM Все совершеннолетние жители США смогут пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции к 1 мая 2021 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой в Белом доме.

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По его данным, президент США Джо Байден вскоре объявит о распоряжении, которое подразумевает создание возможностей для вакцинации взрослого населения страны к 1 мая. Также ожидается, что глава Белого дома объявит о частичном снятии карантинных ограничений к 4 июля. Предполагается, что к этому времени жителям Соединенных Штатов разрешат собираться небольшими группами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон не будет поставлять вакцины за границу пока не завершат процесс иммунизации населения в своей стране. Тогда он заявил, что Белый дом намерен обеспечить вакцинами взрослое население США к концу мая.

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