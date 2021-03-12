Владивосток, , 04:59 — REGNUM Во Владивостоке 11 марта официально открыли Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Приморья, которые пройдут в единый день голосования в сентябре 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В штабе будут работать представители Общественной палаты края, различных общественных и некоммерческих организаций, лидеры общественного мнения.

«Всего планируется открыть 1296 стационарных участков и 46 временных. В соответствии с нормативами, мы набираем по два наблюдателя на каждый из них. Общественные наблюдатели будут находиться на участках поочередно все дни выборов, один основной и два предварительных», — сказал председатель Общественной палаты Приморья Борис Ступницкий.

После 18 марта приступят к обучению общественных наблюдателей на выборах. Первыми обучение пройдут активисты из Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, ассоциация «Независимый общественный мониторинг» продолжает реализацию масштабной программы по обучению общественных наблюдателей к выборам в Госдуму РФ. Обучающие семинары проходят в Красноярском и Краснодарском крае, Амурской области и Якутии, где в обучении также участвуют представители Чукотки и Колымы.