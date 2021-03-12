Владивосток, , 04:48 — REGNUM В большинстве районов Приморья пожароопасный сезон стартует с 20 марта, на остальных территориях установлен срок с 10 по 15 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Так, с 20 марта пожароопасный сезон объявлен на территории Артема, Владивостока, Дальнегорска, Находки, Партизанска, Большого Камня, Фокино и Уссурийска, Лазовского, Октябрьского, Пограничного, Ханкайского и Хорольского округов, Кавалеровского, Михайловского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского, Хасанского и Шкотовского районов.

С 10 апреля пожароопасный сезон начнется на территории Арсеньева, Дальнереченска, Спасска-Дальнего и Лесозаводска, Анучинского и Тернейского округов, Дальнереченского, Кировского, Пожарского, Спасского, Черниговского и Яковлевского районов.

С 15 апреля — на территории Чугуевского округа и Красноармейского района.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит административный штраф до трёх тыс. рублей для граждан, до 20 тыс. — для должностных лиц и до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии произошел первый в этом году степной пожар, недалеко от села Шира в ночь на 6 марта. Из-за порывистого ветра огонь продвигался в сторону села и ближайшего аала Малый Спирин. Огонь удалось остановить в сотне метров от жилых домов.