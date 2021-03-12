Владивосток, , 04:47 — REGNUM В Приморье первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник-V» привились 47 940 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Вакцинация проводится в 51 стационарном и семи мобильных пунктах. Полным курсом прививок охвачены уже 29 294 жителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» привились 4056 жителей.