Пекин, , 04:35 — REGNUM Расширение занятости в результате устойчивого экономического восстановления будет способствовать дальнейшему росту экономики Китая, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, передает 11 марта агентство Синьхуа.

Занятость — это основа благосостояния и развития людей, а также источник богатства, заявил Ли на пресс-конференции по итогам закрытия ежегодной национальной законодательной сессии в Пекине.

Китай по-прежнему сталкивается с растущим давлением в плане повышения занятости в этом году, поскольку около 14 млн городских жителей готовятся выйти на рынок труда, включая рекордные 9,09 млн выпускников колледжей. Бболее 270 млн трудовых мигрантов также нуждаются в возможностях для трудоустройства, сказал Ли.

По его словам, в этом году страна продолжит политику «работа прежде всего» и примет дополнительные меры для стабилизации и повышения занятости. Китай стремится создать не менее 11 млн новых городских рабочих мест в 2021 году, добавил он.