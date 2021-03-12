Пекин, , 04:29 — REGNUM Цель роста Экономики Китая более чем на 6% в 2021 году не является низкой, учитывая размер китайской экономики, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, передает 11 марта агентство Синьхуа.

Эта цель направлена на укрепление фундамента экономического восстановления страны после эпидемии и достижение качественного развития. Цель роста не высечена в камне, и Китай может добиться еще более быстрых его темпов, рассказал сказал Ли во время пресс-конференции.

«Слишком быстрый рост не будет устойчивым. Вам нужен устойчивый темп, чтобы поддерживать развитие Китая в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Китай стремится увеличить свой валовой внутренний продукт более чем на 6% в годовом исчислении в 2021 году, прилагая больше усилий к осуществлению реформ, инновациям и качественному развитию, говорится в правительственном отчете о работе, одобренном Всекитайским собранием народных представителей КНР.

В 2020 году Китай преодолел экономический спад, вызванный эпидемией, обеспечив рост ВВП на 2,3%, что сделало его единственной крупной экономикой в мире, достигшей положительного роста.