Стокгольм, , 04:26 — REGNUM Преимущество будет иметь Россия в случае крупномасштабного военного конфликта со странами НАТО на севере Европы. Об этом говорится в докладе Шведского агентства оборонных исследований (FOI), 11 марта передает телеканал SVT.

Исследователи обнаружили несколько недостатков, которые могут повлиять на боеспособность войск Североатлантического альянса. Среди таких слабых сторон они назвали малое количество учений, которые проводит НАТО, а также разные по силе боевые возможности стран альянса и рассредоточение их военных подразделений.

Для изучения баланса сил НАТО и его союзников по отношению к РФ была проведена военная игра, одним из сценариев которой стало возможное нападение России на прибалтийские республики через территорию Белоруссии. В этом случае, по мнению специалистов FOI, российские войска «имеют неплохие шансы на успех».

Составители доклада также отметили, что увеличение контингента НАТО не исправит ситуацию, поскольку военнослужащим альянса необходимо работать над улучшением оперативности.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января минобороны Швеции показало серию видеороликов под названием «Когда начнется война», посвященных возможному конфликту с РФ.

20 февраля заместитель командующего шведских ВВС Андерс Перссон призвал власти Финляндии закупить у Швеции истребители четвертого поколения Gripen. Он добавил, что эти самолеты позволят «более уязвимым финским ВВС» быстрее отступить на авиабазы Швеции в случае войны с Россией.

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