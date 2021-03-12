Москва, , 04:27 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев 11 марта в Москве принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию под руководством зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Читайте также: Стало известно, когда начнётся строительство Ленского моста

В повестке в числе прочих был вопрос о проекте строительства моста через реку Лена в Якутии.

«Концептуально я поддерживаю строительство этого моста, однако считаю, что проект необходимо корректировать с точки зрения его стоимости, прошу главу Якутии, Минтранс России, Росавтодор и Главгосэкспертизу в течение двух недель доработать проект и представить свои предложения по его оптимизации», — сказал Хуснуллин.

В целом, правительственная комиссия проект поддержала.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Айсена Николаева, в 2021 году начнётся строительство Ленского моста, об этом он заявил в феврале этого года.