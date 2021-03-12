Пекин, , 04:22 — REGNUM Китайские блокбастеры, стартовавшие в кинотеатрах страны на Праздник весны, выпавший на 12 февраля в этом году, продолжают наращивать кассовые сборы, сообщает агентство Синьхуа.

Режиссерский дебют комедийной актрисы Цзя Лин «Привет, мама» и комедия «Детектив из Чайнатауна-3» будут доступны зрителю до 11 и 10 апреля соответственно. Суммарные сборы первой картины составили 5,17 млрд юаней (около $795 млн), что делает её вторым по кассовым сборам китайским фильмом за все время.

По прогнозам китайской платформы Maoyan, фильм соберет в прокате 5,3 млрд юаней. «Детектив из Чайнатауна-3» режиссера Чэнь Сычена собрал 4,4 млрд юаней сборов, заняв четвертое место среди всех китайских фильмов по сбору за все время.

Фантастический фильм «Зимняя одиссея» собрал 985 млн юаней, заняв третье место по сборам среди фильмов, выпущенных на новогодние праздники в Китае. Его прокат продлится до 14 апреля.

Комедийная драма «Конец игры» с певцом и актером Энди Лау в главной роли также будет показываться в кинотеатрах страны до 14 апреля, в то время как анимационный фильм «Новые боги: Перерождения Нэчжа» продолжит собирать кассу до 28 марта.