Бразилиа, , 04:43 — REGNUM В Бразилии власти штата Баия планируют 12 марта подписать контракт на закупку российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом со ссылкой на губернатора штата Руйя Косту 11 марта сообщает телеканал CNN Brazil.

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«Мы работаем над последними нюансами, такими как гарантии и меры обеспечения, ожидаем завтра подписания контракта», — приводит телеканал слова Косты.

По словам губернатора, в настоящее время обсуждается возможность поставки вакцины четырьмя партиями, из которых первые две поступят в страну в марте и апреле, и две побольше — в мае и июне. Отмечается, что в рамках контракта российская вакцина будет закупаться не только для Баии, но и для ряда других штатов северо-востока Бразилии.

Напомним, что Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) пока не выдало разрешения на использование препарата «Спутник V» для вакцинации в стране, несмотря на то, что бразильский сенат устранил все формальные помехи.

Как сообщало ИА REGNUM, условия контракта на приобретение Бразилией российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» согласованы.

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