Сеул, , 04:12 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 488 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Из них 467 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что это рекордный показатель за прошедшие три недели. В связи с этим власти Южной Кореи рассматривают возможность продления ограничений еще на 14 дней.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на южнокорейской территории достигло 94 686. Также за минувшие сутки в стране скончались еще десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 1662 человека.