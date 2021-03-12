Сува, , 04:09 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Фиджи, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр сейсмособытия находится к югу от побережья Фиджи. Его координаты составили 25,1767 градуса южной широты и 178,3483 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 578,61 километра. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Аргентины. Его очаг находился в 77 километрах от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес на глубине 160,43 километра. По предварительным данным, пострадавших не было.

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