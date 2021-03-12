Иркутск, 12 марта, 2021, 04:02 — ИА Регнум. Арбитраж Иркутской области получил иск от социально-экологического фонда «БайкалЭкоДействие», созданного в Бурятии. Ответчиками по делу выступают две крупные компании — производители питьевой воды, добываемой из озера Байкал. Истец требует признать самовольными постройками водопроводную насосную станцию и трубопровод, а также обязать снести их. Иск начнут рассматривать 6 апреля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фонд «БайкалЭкоДействие» был создан в октябре 2019 года. В середине февраля 2021 года он обратился с иском к АО «Байкалси кампани» группы компаний «Море Байкал» и АО «Олхинский источник». Третьми лицами в спор приглашены администрация Листвянского муниципального образования и управление Росреестра. Дело принял судья Гурьянов.

Фонд требует признать самовольными постройками два объекта в р. п. Листвянка — здание водопроводной насосной станции первого подъёма и гидротехническое водопроводящее сооружение в виде трубопровода для подачи воды от места водозабора в озере Байкал. Последний объект состоит из берегового, прибрежного и глубинного участков к водопроводной насосной станции первого подъема. Главное требование экологов — обязать снести данные строения.

Напомним, компания «Байкалси кампани», которое было учреждено офшором ESW Investment LTD, созданном на Багамских островах, попала в медиаповестку зимой 2020 года, когда разгорелся скандал за название «Байкал». Некоторое время назад СМИ связывали владельца Baikalsea Company — «Байкал холдинг» со структурами миллиардера Виктора Вексельберга. Но в 2018 году доля была продана компании Михаила Сиволдаева.

«Офшорные олигархи» и скандал вокруг Байкала: что произошло?