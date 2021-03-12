Пекин, , 04:01 — REGNUM Китай продолжит осуществлять озеленение и защиту лесных ресурсов с целью улучшения качества экологии и окружающей среды, сообщили официальные власти, передает 11 марта агентство Синьхуа.

За десятилетия лесопосадок, площади лесов в Китае выросли на 12% с начала 1980-х годов до нынешних 23,04%, заявил замдиректора Национальной администрации лесов и пастбищ Китая Лю Дуншэн в интервью агентству Синьхуа.

Запасы леса в стране достигли 17,56 млрд кубометров, что является самой большой в мире площадью посаженых лесов.

Лю объяснил такие достижения постоянными общенациональными усилиями по облесению, добавив, что лесная площадь Китая и объем лесных запасов продолжают расти в течение 30 лет подряд.

Подчеркнув наличие проблем несбалансированного лесоразведения и экологической хрупкости, Лю сказал, что страна будет планировать научное лесоразведение исходя из особенностей различных районов.

Страна также будет сочетать самовосстановление природы с антропогенным восстановлением растительности и адаптировать меры по облесению к различным природным условиям.

Ссылаясь на обещание Китая увеличить объем лесных запасов на 6 млрд кубометров к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года, Лю заявил, что страна будет максимально использовать пустоши и заброшенные шахты для высадки лесов, а также активизировать меры по предотвращению лесных пожаров и нашествия вредителей.

Лю добавил, что будет введено более строгое управление квотами на лесозаготовки, а также будут предприняты усилия по совершенствованию механизма реализации экологической продукции.