Анадырь, , 03:59 — REGNUM На Чукотке первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» привились 4056 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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Полный курс иммунизации прошли уже 2215 человек. Чукотка находится в лидерах по охвату вакцинацией населения, в том числе жителей старше 60 лет.

Вакцинация продолжается во всех районах и городских округах — работают восемь прививочных пунктов. Есть и выездная бригада врачей, которая по заявкам вакцинирует трудовые коллективы.

Первого компонента препарата осталось около 5 тыс. доз.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 12 марта с начала эпидемии на Чукотке всего зарегистрировано 705 носителей коронавируса, 670 пациентов излечились, пять человек скончались.