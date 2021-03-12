Москва, , 04:42 — REGNUM Бывший полузащитник московского ЦСКА и чилийской сборной по футболу 36-летний Марк Гонсалес перенёс инфаркт миокарда. Об этом его жена Маура Ривера 11 марта сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

«Марк перенёс острый инфаркт миокарда, и я рассказываю об этом сейчас и здесь, чтобы вы знали, что не всё, что показывают в социальных сетях, всегда хорошо, что мы такие же люди, как все вы», — написала Ривера.

По её словам, «были ужасные ночи… дни большой неопределённости, страха», но сейчас Гонсалес «уже с нами», его состояние «постепенно улучшается».

Чилиец Гонсалес, который завершил спортивную карьеру в ноябре 2019 года, в составе ЦСКА дважды становился чемпионом России и обладателем Кубка России. За свою спортивную карьеру он провёл 250 матчей, в том числе выступал за английский «Ливерпуль», испанские, бразильские и чилийские команды. Забил 50 голов и сделал 32 голевые передачи. В составе сборной Чили в 2016 году он стал победителем Кубка Америки.

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