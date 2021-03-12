Пекин, , 03:49 — REGNUM Речной разрез вызвал необратимую деградацию экологии, включая опустынивание древних городов Китая, говорится в недавнем исследовании ученых из Университета Ланьчжоу на северо-западе страны, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

Обследовав более 100 древних китайских городов, исследовательская группа взяла в качестве объекта исследования Саньчахэ, город, расположенный у реки Удин в северо-западной китайской пустыне Му-Ус и насчитывающий более чем 800 лет истории.

Основываясь на полевых наблюдениях, а также анализе реликвий, археологи установили, что неолитическое движение могло повлиять на поднятие земной коры на реке Удинхэ, что ускорило речной разрез.

Стремительный разрез привел к снижению уровня подземных вод, что стало одной из ключевых причин опустынивания территории вокруг Саньчахэ.

«Это исследование дает новые доказательства такой деградации окружающей среды и может способствовать лучшему пониманию исторического опустынивания в пустыне Му-Ус», — сказал руководитель исследовательской группы Ван Найан.

Необратимая деградация окружающей среды привела к тому, что люди покинули город около 400 лет назад. Результаты исследования были недавно опубликованы в журнале Quaternary Research.