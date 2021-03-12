Окленд, Новая Зеландия, , 03:47 — REGNUM Все ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, сняли в новозеландском городе Окленде, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции.

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По ее словам, снятие ограничений стало возможным благодаря отсутствию случаев локального распространения COVID-19 на территории города. Таким образом, теперь во всей Новой Зеландии не действуют строгие ограничения на уличную активность или собрания людей.

«Я знаю, все в Окленде с нетерпением ждут выходных без ограничений», — заявила Ардерн.

По последним данным, в Новой Зеландии с начала пандемии выявили около 2 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 на территории страны скончались 26 человек.