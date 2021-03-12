Тегеран, , 08:49 — REGNUM 11 марта в иранской столице Тегеране в годовщину назначения Мухаммеда в качестве исламского пророка обнародована энциклопедия в честь бывшего Верховного лидера Имама Хомейни. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В связи с торжественным событием энциклопедия Имама Хомейни была представлена публично на церемонии, в которой приняли участие первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, а также внук бывшего Верховного лидера Сейед Хасан Хомейни.

Энциклопедия Имама Хомейни, написанная в 10 томах Институтом регулирования и публикации трудов Хомейни, является результатом усилий 260 ученых, исследователей, писателей, менеджеров и исполнителей в различных отраслях науки, управления, написания, оценки, переписывания, индивидуальных и групповых обзоров, научно-технического редактирования, а также типографских услуг.

Энциклопедия Имама Хомейни, насчитывающая более 3 370 000 слов на 6 800 страницах, попыталась показать различные аспекты личной жизни, а также продемонстрировать взгляды и деятельность имама.