Тегеран, , 08:50 — REGNUM 11 марта посольство Исламской Республики Иран (ИРИ) в Кабуле опубликовало заявление, в котором предоставило информацию о нападении на сотрудника иранского диппредставительства в афганской столице. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Сотрудник консульского отдела иранского посольства находился в центре Кабула, когда его автомобиль подвергся нападению вооруженных лиц», — говорится в заявлении. Сообщается, что грабители намеревались угнать автомобиль, однако сотрудник иранского посольства воспротивился их требованию.

Согласен данному заявлению, иранец сразу же покинул место происшествия, при этом автомобиль иранского представителя подвергся обстрелу. «Сотрудник иранского посольства не получил серьезных травм и в текущий момент находится в добром здравии», — отмечается в заявлении.

Согласно сообщению иранского посольства, по данному инциденту было заведено уголовное дело.