Тегеран, , 08:55 — REGNUM 11 марта Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи, осуждая преступления Саудовской Аравии против йеменского народа, заявил, что «безобразие мер ООН хуже, чем поддержка Вашингтоном саудовского режима». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Верховный лидер сделал это заявление, обращаясь к нации с телевизионной речью по случаю празднования Курбан-Байрама. В данный день Мухаммад был назначен исламским пророком.

Хаменеи отметил, что враги в настоящее время сосредоточены на понятии, которое они называют «политическим исламом» и которое нашло свое воплощение в политической системе Исламской Республики Иран.

Описывая различные аспекты влияния религии ислама на жизнь людей, он подчеркнул:

«Покойный имам Хомейни возродил те социальные и политические аспекты религии в форме исламской республики, которые заставили все злые силы объединиться против нее единым фронтом».

Лидер также отметил, что Исламская революция с самого первого дня своего существования испытывала враждебные действия, которые в основном исходили от США, а затем и от ряда других стран.