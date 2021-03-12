Анадырь, , 03:42 — REGNUM На Чукотке за сутки выдано два положительных теста на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Читайте также: ВОЗ отметила улучшение ситуации с COVID-19 в России

Продолжают лечение 35 пациентов округа.

На утро 12 марта с начала эпидемии на Чукотке всего зарегистрировано 705 носителей коронавируса, 670 пациентов излечились, пять человек скончались.

Проведено более 61 тыс. тестов на СOVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемическая обстановка по коронавирусной инфекции немного улучшилась в России. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила 11 марта в ходе круглого стола, посвящённого женщинам на руководящих позициях.