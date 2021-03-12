Тегеран, 12 марта 2021, 08:56 — REGNUM 11 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что восстановление баланса и обеспечение безопасности Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) является целью предпринятых Ираном «компенсационных шагов». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Выступая в телефонном разговоре со своим финским коллегой Пеккой Хаависто, Зариф указал на нарушение международного права Соединенными Штатами и введение репрессивных санкций против Ирана. Он также отметил: «Компенсационные шаги Ирана были предприняты в рамках СВПД, направленные на восстановление баланса и поддержание ядерной сделки».
«Если Соединенные Штаты снимут незаконные санкции и выполнят свои обязательства по СВПД, Исламская Республика Иран также откажется от своих компенсационных шагов, поскольку все из них являются обратимыми», — заключил глава МИД Ирана.
В ходе телефонного разговора министры иностранных дел Ирана и Финляндии обменялись мнениями о двустороннем политическом, экономическом и консульском сотрудничестве, ядерном соглашении, региональных проблемах и международных событиях.