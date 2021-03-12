Москва, , 03:40 — REGNUM Вопрос о выпуске монеты в 50 рублей или банкноты в 10 тысяч рублей не рассматривает Банк России. Об этом 11 марта завила председатель Центрбанка Эльвира Набиуллина.

По словам главы регулятора, российские граждане стараются избегать расчетов с использованием монет.

«Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей. У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами», — сказала она в интервью газете «Известия».

Кроме того, Набиулина отметила, что введение дополнительных денежных знаков приводит к росту расходов кредитных организаций на перенастройку оборудования. Руководитель ЦБ РФ добавила, что, по оценкам банка, подобные издержки сводят на нет пользу от указанных нововведений.

«Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду», — подчеркнула Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря глава Гознака РФ Аркадий Трачук заявил, на сегодняшний день в России нет необходимости выпускать банкноты номиналом больше 5000 рублей.

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10 марта Центробанк РФ объявил о выпуске памятных монет «800-летие со дня рождения князя Александра Невского» номиналом 3 рубля (тираж — три тыс. штук) и 100 рублей тираж — одна тыс. штук).

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