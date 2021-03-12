Тегеран, , 09:03 — REGNUM 11 марта власти США заявили, что будут выступать против освобождения миллиардов долларов иранских средств из Южной Кореи до тех пор, пока Тегеран не вернется к полному соблюдению ядерной сделки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь призвал Иран сначала вернуться к ядерной сделке и подчеркнул, что Вашингтон применит свое возвращение к СВПД для расширения действия ядерного соглашения.

В то время, как официальные лица в Исламской Республике Иран подчеркивали, что именно Соединенные Штаты отказались от ядерной сделки и теперь они должны вернуться к СВПД, вашингтонская администрация выдвинула свои чрезмерные требования в отношении Ирана.

«Если Иран вернется к своим обязательствам, мы сделаем то же самое», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, призвав Тегеран присоединиться к ядерной сделке.

Ранее власти Южной Кореи заявили, что страна согласовала дальнейший путь освобождения иранских активов, однако она ожидает одобрения Соединенных Штатов, которые при президенте Джо Байдене рассматривают возможность возвращения к соглашению о денуклеаризации.