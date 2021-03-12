Тегеран, , 09:14 — REGNUM 11 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 88 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 61 016. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«За последние 24 часа было обнаружено около 8308 новых случаев заражения COVID-19, при этом 716 человек были госпитализированы», — сказала Лари. Она отметила, что 1 471 179 из общего числа 1 723 470 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

По словам пресс-секретаря, еще 3818 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

С момента вспышки в декабре 2019 года во всем мире пандемия коронавирусной инфекции унесла жизни более 2 600 000 человек.